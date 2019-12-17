國際財經

中美達成首階段貿易協議的刺激消退，市場風險胃納周二明顯減少，美股表現反覆，在經濟數據表現不俗支持下，三大指數收市窄幅再創新高，為連續第五個交易日造好；美元溫和上升，金價靠穩，油價則漲逾1%。

道指低開 最多轉升92點

美股三大指數周一均以歷史新高收市，標指周一收報3191點，周二開市後一度破頂，高見3198點，收市升幅收窄，微揚0.03%，報3192點。道指以貼近全日低位低開14點後，最多曾上揚92點，盤中高位觸及28328點；收市仍升31點或0.11%，報28267點。摩根大通預期，波音停產737 MAX可能會拖低明年美國首季GDP半個百分點，惟相信影響短暫，波音股價曾挫1.95%，收市反覆持平；納指收市升0.10%，收報8823點。高盛股價抽高1.36%，為升幅最大的道指成分股，美國運通都回升1%。表現最差的道指成分股為藥房集團Walgreens，股價倒退1.23%。

歐洲市場方面，泛歐Stoxx 600指數周一以418點的歷史新高收市，周二回吐0.7%。英股窄幅上落，最終回升0.08%，表現相對較佳；德股下滑0.89%，法股則挫0.39%。亞股表現繼續造好，MSCI亞太指數(不計日本)漲0.9%，日股高收0.47%。

美滙指數尾段升0.19%，報97.2；美元兌歐羅上揚0.02%，報1.1147美元；美元兌日圓亦變動不大，報109.49日圓。英鎊急挫，報1.3131美元，下滑1.53%。紐約期金表現呆滯，收市微升0.01%，報每盎斯1480.6美元。

在中美貿易協議憧憬和美國原油供應減少的預期下，紐約期油站穩在60美元以上，收市漲1.2%，每桶報60.94美元；布蘭特期油同樣升1.2%，每桶收報66.10美元，有分析師估計，布蘭特期油短期內可上試70美元。

房屋及工業數據勝預期

數據方面，美國11月新屋動工增長3.2%，年率漲至136.5萬間，高於市場預期的134.5萬，其中單一家庭房屋動工升至10個月新高，多家庭房屋動工也連續第二個月上揚。預示未來建屋量的建築許可證增加1.4%，報148.2萬，是2007年5月以來最高的水平，反映樓市正改善。

另外，美國工業生產在11月上升1.1%，高於市場預期的0.8%，當中製造業生產增長1.1%，高於預期的0.7%。工廠設備使用率增加0.7%，至77.3%。