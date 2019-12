國際財經

美國運通宣布,私募基金凱雷(Carlyle)與其他投資者,將購入旗下運通全球商務旅遊(American Express Global Business Travel)的五成權益,連同負債在內的交易價值為50億美元(390億港元)。運通將保留其餘五成權益。

運通全球商務旅遊的主要業務,是替運通卡持有人訂購機票與酒店等,客戶主要是商務旅客。

入股的投資者除凱雷外,還有卡塔爾投資局、貝萊德基金管理公司、the University of California’s Office of the Chief Investment Officer of the Regents,以及Kaiser Permanente等。

在消息公布後,美國運通股價升1%。