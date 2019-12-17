國際財經

美國達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)表示，在不刺激通脹的情況下，勞動力市場表現或較此前所預料的更加強勁；由此來看，美國明年利率應當保持現水平不變。

卡普蘭周二出席一項活動期間稱，美國明年本地經濟預料增長2%，雖然勞動力市場強勁，但通脹仍然乏力上升，在此情況下，美國利率政策的適當路徑應該維持在當前水平，明年的利率水平不應該有所改變。

聯儲局上周議息後維持利率不變。會後發表的利率點陣圖顯示，政策委員們已預視明年息率會維持不變。