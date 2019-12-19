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環球市場上星期成功「過三關」：美國聯儲局維持利率不變而態度偏鴿、英國保守黨勝選脫歐漸趨明朗、中美貿易戰於加徵關稅限期前「停火」，帶動美股連番破頂，而內地上證指數及滬深300昨天分別重越3000點和4000點，港股也向28000點阻力進發。

人民幣滙價亦持續偏強，周一官方開出中間價6.9915，是8月失守「7算」後最高；昨天中間價雖然略貶56點子，報6.9971，仍是11月初以來再次一連兩天處於「7算」之下。

8月初美國總統特朗普「變臉」宣布加徵中國進口貨關稅，即拖累人民幣「破7」，當時有評論認為此舉可令人民幣擺脫「7算」多年的羈絆，曾被視作「阿Q分析」，罔顧滙率急貶風險，如今看來卻似乎一語中的，事關目前投資者對人民幣「7算」的敏感度大大減弱，不致因升穿或跌破而引發市場劇烈波動。

中美貿易談判達成第一階段協議，惟正式文本與具體內容還待公布，暫仍眾說紛紜，貿談頻現變數近一年多以來幾乎已是常態，所以市場對協議落實亦半信半疑，例如報道提到中國每年購入500億美元美國農產品，中方迄今三緘其口，何況官方數據證明，內地根本沒有如此龐大需求。此外，美國官員聲稱將在1月正式簽署協議，但尚未獲中方確認，加上可能不會由兩國元首簽訂，令協議質量大打折扣。當然，若上月底傳聞實現，1月瑞士達沃斯論壇舉行「習特會」時終能簽署成事，便屬意料之外的利好消息。

中方表示協議是在「平等」原則上達成一致， 但還要看文本內容與執行情況。根據聲明，中美第一階段經貿協定文本共有9個章節，其中包括「滙率和透明度」，勢將涉及人民幣。對華府來說，中國屬滙率操縱國，最終文本中會否為人民幣的「透明度」增加任何框架，至今沒有消息披露，惟附【圖】所見，人民幣在協議達成前曾坐過山車，於7算關口穿梭，波幅逾千點子，反映人民幣未脫其「貿談晴雨表」的角色。

上周的中央經濟工作會議提出2020年堅持「穩字當頭」，相信也期望人民幣滙率靠「穩」。然而，中美博弈下的關稅戰或許能暫時「停火」，但科技戰(尤其是在制裁華為及爭奪5G話語權上)、貨幣戰，以至金融戰(白宮曾經研究限制美資流入中國市場)卻難完全解決，人民幣與美元關係密切，日後必是上述各條戰線的重要棋子，維持滙率穩定談何容易？

另一方面，中國宏觀經濟下行壓力未除，在「放水」刺激和去槓桿兩者之間如何平衡，仍須小心拿捏。對中方而言，現在最好是第一階段協議順利運作，較棘手的第二階段磋商暫不開展，減少外圍不明朗因素，以時間換空間，逐步化解內部經濟問題，只要債務危機未致「爆煲」，預期人民幣依然可徘徊「7算」水平；但貿易談判的發展，才是人民幣升貶關鍵。

信報投資研究部

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