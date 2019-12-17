今日 22:31
國際財經
美國11月工業產出按月增長1.1%，高於預期增長0.8%。
期內，製造業產出按月增長1.1%，預期為增長0.7%。
11月產能利用率為77.3%，預期為77.4%。
TVB難料何時復甦 裁員350人
今日信報
習充分肯定林鄭 非常時期顯擔當
人幣趨穩逢旺季 內航料跑贏大市
伊馬仕
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今日信報
期指短線或先行高位整固
陳檬
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今日信報
協議若不平等 簽署也是枉然
辛思維
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今日信報
三大因素利好港股
王良享
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財富管理
Dialogue with the losers trumps talking to the winners
Stephen Vines｜ EJ Insight
皮質醇過多勿輕視
黃啟斌醫生｜ 信健康
港失業率升至3.2% 餐飲業6.2%逾8年高
香港財經 ｜ 今日 16:42
【盤房來料】A股上證重見三千 內地券商獲追捧
即巿股評 ｜ 今日 13:11
半日飆307點再創逾一個月高 券商股標青
港股直擊 ｜ 今日 12:36
【輪證贏家】年尾入市唔好勉強
即巿股評 ｜ 今日 11:25
中國據悉將更經常豁免美農產品關稅
中國財經 ｜ 今日 16:03
中金:嘉里物流或派特息 料股價可升兩成
港股直擊 ｜ 今日 11:44
港滙續創逾5個月高 隔夜拆息八連揚
香港財經 ｜ 今日 11:36
晨興資本減持小米套現逾22億
港股直擊 ｜ 今日 19:11
劉頴匡歡迎終院裁決 促選舉主任停政治篩選
時事脈搏 ｜ 今日 10:55
3香港:5G計劃100GB月費料300元起
港股直擊 ｜ 今日 16:52
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