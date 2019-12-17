熱門：

今日 21:57 國際財經

英國最新失業率3.8% 低預期

放大圖片

英國國家統計局公布，截至10月的3個月按國際勞工組織(ILO)標準失業人數減少1.3萬人，至128.1萬人；失業率為3.8%，低於市場預期的3.9%。

截至10月的3個月LFS就業人數增加2.4萬人，至3280.1萬人，市場預期為減少1萬人；平均每周薪資所得較去年同期增加3.2%，預期為增加3.4%，為2018年9月的3個月以來最小升幅；按年則增加2.4%。

就業率則達到紀錄新高的76.2%。

11月申領失業金人數按月增加2.88萬人，至124萬人。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads