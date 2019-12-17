國際財經

英國國家統計局公布，截至10月的3個月按國際勞工組織(ILO)標準失業人數減少1.3萬人，至128.1萬人；失業率為3.8%，低於市場預期的3.9%。

截至10月的3個月LFS就業人數增加2.4萬人，至3280.1萬人，市場預期為減少1萬人；平均每周薪資所得較去年同期增加3.2%，預期為增加3.4%，為2018年9月的3個月以來最小升幅；按年則增加2.4%。

就業率則達到紀錄新高的76.2%。

11月申領失業金人數按月增加2.88萬人，至124萬人。