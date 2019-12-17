國際財經

中美首階段貿易協議有望下月初簽署，次階段貿易磋商亦快將展開，惟市場關注英國脫歐法案是否可在國會通過，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時42分，英國富時100指數報7516點，跌2點或0.03%；德國DAX指數報13329點，跌78點或0.58%；法國CAC 40指數報5972點，跌19點或0.32%；意大利富時MIB指數報23584點，升60點或0.26%。

道指期貨暫報28234點，跌29點。

中美上周敲定首階段貿易協議，美國總統特朗普周一稱，中國開始採購美國農產品。另外，美國白宮經濟顧問庫德洛表示，兩國首階段貿易協議，將會令美國對中國的出口翻倍，期望兩國可以如期在下月初簽署，而第二階段貿易磋商亦會快將展開，談判結果會取決於首階段協議是否取得成功。

外電引述消息人士透露，在中美達成首階段貿易協議後，中國將更經常性地給予美國農產品買家報復性關稅的豁免。

英國脫歐方面，英國首相約翰遜發言人早前表明，將於周五在國會提出脫歐法案。ITV電視台報道，約翰遜預備利用保守黨的大多數黨身份，推動把脫歐協議法案訂為法例，以致英國一定可以在明年底結束脫歐安排。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報60.17美元，跌0.04美元或0.07%；倫敦布蘭特期油報65.33美元，跌0.01美元或0.02%。