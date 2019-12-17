國際財經 即巿股評

美國聯儲局於上周四（12月12日）凌晨一如市場預期宣布維持利率不變，並暗示來年加息機會不大，使美滙指數繼續偏弱。另一方面，歐洲央行於同日晚上宣布維持三大利率不變，新任行長拉加德（Christine Lagarde）維持其超寬鬆貨幣政策不變，並暗示歐羅區經濟放緩最糟糕的時期可能已經過去。兩大央行議息結果出爐後歐羅/美元回升幅度已近70點，並升至逾一個月高位1.1151。

此外，12月12日英國大選初步結果顯示保守黨將取得壓倒性勝利，令英鎊/美元在上周五（12月13日）亞洲時段開市時一度飆升逾300點至一年半新高1.3514，歐羅/美元亦跟隨英鎊強勢從低位大漲近百點至1.1197，刷新8月13日以來的四個月新高。

值得留意的是，周一（12月16日）公布的歐羅區、法國、德國製造業採購經理指數（PMI）均低於預期，顯示歐洲經濟疲弱的現狀未有太大改變。歐羅/美元在數據公布後亦回落至1.1120水平。未來應留意周五（12月20日）21:30美國會公布第三季度國內生產總值（GDP），屆時或會影響歐羅/美元走勢。

技術分析方面，歐羅/美元在11月29日跌至七周新低後大幅反彈，並在12月初升穿1.1100關口及下降通道。其後匯價在12月13日升至四個月高位1.1197，初步於日線圖形成上升通道。但是，歐羅/美元似乎受阻於1.1200阻力（由6月25日高位1.1407至10月1日低位1.0876下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平），若滙價能沿上升通道突破此關口的話，後市很大機會繼續上探1.1280，甚至是6月高位1.1400水平，否則滙價將會再度下探1.1100支持。

交易策略方面，我們根據12月11日策略於1.1120建立的歐羅/美元沽盤（下望1.1000，升穿1.1140止損）已於1.1140平倉，虧損20點。短期內待歐羅/美元回升至1.1180-1.1200區域沽出，下望1.1105，升穿1.1240止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供