國際財經

中美首階段貿易協議有望如期下月初簽定，美方指次階段貿易磋商亦快將展開，惟市場開始擔心協議細節，樂觀情緒漸降溫，歐洲股市向下。

截至本港時間下午4時40分，英國富時100指數報7513點，跌5點或0.07%；德國DAX指數報13357點，跌49點或0.37%；法國CAC 40指數報5972點，跌18點或0.31%；意大利富時MIB指數報23521點，跌3點或0.02%。

道指期貨暫報28229點，跌34點。

中美上周敲定首階段貿易協議，美國總統特朗普周一表示，中國開始採購美國農產品。美國農民與中國有很多生意，協議未來數周會定案，目前主要涉及翻譯文本。另外，美國白宮經濟顧問庫德洛表示，兩國首階段貿易協議，將會令美國對中國的出口翻倍，期望兩國可以如期在下月初簽定，而第二階段貿易磋商亦會快將展開，談判結果會取決於首階段協議是否取得成功。

不過，德國安聯首席經濟顧問埃爾埃里安(Mohamed El-Erian)認為，中美兩國雖然達成首階段貿易協定文本，但不代表兩國長期緊張關係得以紓緩，預料明年11月美國總統大選結束後，兩國將再度爆發貿易戰。

英國脫歐進程逐步推進，英國首相約翰遜發言人早前表明，將於周五在國會提出脫歐法案。ITV電視台報道，約翰遜預備利用保守黨的大多數黨身份，推動把脫歐協議法案訂為法例，以致英國一定可以在明年底結束脫歐安排。

英美貿易關係方面，庫德洛表示，將於下月初訪問英國倫敦，與首相約翰遜政府商討包括貿易在內的一系列事務，預期兩國將很快展開貿易談判。

油價向好，紐約原油期貨現時每桶報60.34美元，升0.13美元或0.22%；倫敦布蘭特期油報65.56美元，升0.22美元或0.34%。