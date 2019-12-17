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外電引述消息人士透露，在中美達成首階段貿易協議後，中國將更經常性地給予美國農產品買家報復性關稅的豁免。

消息人士稱，過去已經分批次給予豁免，現在這種動作將變得更加頻繁。中國正在尋求從海外獲取更多的大豆、豬肉

等農產品，以增加國內供應，從而有助履行在貿易協議中所作的任何承諾。

美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)早前表示，中國在農業方面作出詳細的承諾，而中國財政部則稱，在貿易協議達成後，中國將維持對美國大豆、豬肉和其他農產品的報復性關稅，但仍將繼續辦理豁免。