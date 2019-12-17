國際財經

美國總統特朗普表示，與中國的貿易協議的翻譯工作將在未來幾周完成。

中美上周敲定首階段貿易協議，特朗普在白宮與一批州長會面時說，中國開始採購美國農產品。美國農民與中國有很多生意，協議未來數周會定案，目前主要涉及翻譯文本。

另外，美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)接受《霍士新聞》(Fox News)訪問時說，兩國首階段貿易協議，將會令美國對中國的出口翻倍。他期望兩國可以如期在下月初簽定，第二階段貿易磋商亦會快將展開，談判結果會取決於首階段協議是否取得成功。