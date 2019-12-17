國際財經

市場關注中美兩國首階段貿易協定的細節，美元滙價偏軟。ICE美滙指數跌0.15%至97.030。

上周，中美兩國分別公布達成首階段貿易協定後，美國提及協定將可推動美國出口至中國的貨品金額，但是中方一直沒有提及細節。市場人士認為，外滙界對於達成協定的樂觀情緒降溫，開始擔心細節問題，以致對美滙構成壓力。

歐羅兌美元從上周五創下四周新高的1.1199水平回落，最新報1.1146。日圓兌美元從兩周低位回升，報109.57。

英鎊兌美元升0.19%至1.335。