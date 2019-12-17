熱門：

今日 07:14 國際財經

憂中美貿協有變數 美滙偏軟

市場關注中美兩國首階段貿易協定的細節，美元滙價偏軟。ICE美滙指數跌0.15%至97.030。

上周，中美兩國分別公布達成首階段貿易協定後，美國提及協定將可推動美國出口至中國的貨品金額，但是中方一直沒有提及細節。市場人士認為，外滙界對於達成協定的樂觀情緒降溫，開始擔心細節問題，以致對美滙構成壓力。

歐羅兌美元從上周五創下四周新高的1.1199水平回落，最新報1.1146。日圓兌美元從兩周低位回升，報109.57。
英鎊兌美元升0.19%至1.335。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads