國際財經

美國串流服務商Netflix公布，亞太市場是過去兩年增長最迅速的地區，期間收入增幅高達1.53倍，會員數量增幅為1.48倍。

Netflix即將公布截至1月底止第四季業績，屆時將會首度公布不同地區的收入表現與會員增長數字。為讓投資者更了解各地區過去的變化，Netflix周一公布各地區截至10月底止第三季與兩年前的表現比較數字。

根據公告，除亞太市場外，歐洲、中東與非洲地區增長也迅速，會員數量增幅是1.32倍，收入增幅是1.05倍。拉丁美洲期內收入增幅是71%，會員數量增幅為61%。