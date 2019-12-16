國際財經

金融市場周一繼續受中美達成首階段貿易協議的消息支持，儘管協議細節欠奉，美股三大指數開市不久便齊創歷史新高，收市再度破頂；但受波音股價急挫拖累，美股收市升勢收窄。歐股也破頂，亞股都廣泛上揚。美元受壓，金價先升後跌，油價則輕微造好。

道指曾漲202點

道指早段曾飆升202點，高見28337點；收市只漲100點或0.36%，報28235點，為連升第四個交易日。納指上漲0.91%，收報3191點；全日最高見8833點，上漲1.12%。標普500指數上揚0.71%，收報3191點；盤中一度高見3197點，升幅達到0.91%。美股三個指數皆創收市歷史最高紀錄。科技股表現較佳，蘋果高收1.71%，美光(Micron)抽高3.40%；金融股個別表現不俗，高盛上升1.35%。不過，波音收市跌幅擴大至4.29%，局限了美股升勢。

有分析師提醒，投資者不宜對美股過分樂觀，因為中美貿易協議主要內容， 包括農產品採購額等，仍然未有公布，不排除最後會令市場失望。

歐洲股市亦全面向上，泛歐Stoxx 600指數創紀錄，收市報417.75，升1.39%。三大股市中，英股受惠政局回穩，表現最強勢，高收2.25%；法股和德股分別漲1.23%和0.94%。亞洲方面，MSCI亞太指數升0.13%，見6個月新高，日股上周五飆至14個月高位後，周一回吐，跌0.29%。

美滙指數尾段回落0.13%，報97.04。美元兌歐羅跌0.22%，報1.1144美元；英鎊升0.09%，報1.3341美元。美元兌日圓則上揚0.23%，報109.59日圓。

美元受壓利好金價，但債息上升帶來利淡，紐約期金收市跌0.05%，報每盎斯1480.5美元。投資者憧憬達成貿易協議有利石油需求，紐約期油升0.2%，收報每桶60.21美元；布蘭特期油都上揚0.2%，收報65.34美元。

美製造業PMI微跌

數據方面，美國全國房屋建築商協會(NAHB)的建築商信心指數登上20年高位，12月升5點，報76點，是1999年6月以來最高。指數超過50反映信心正在改善。

紐約聯儲銀行製造業指數從11月的2.9升至3.5，低於市場預期的4點，指數高於零反映行業有增長。美國12月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值報52.5，較11月的52.6微跌；服務業PMI初值從11月的51.6，改善至12月的52.2。