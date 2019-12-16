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今日 04:35 國際財經

美國澄清不會派官員監察勞工 墨國感滿意

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美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)澄清，《美墨加協定》中，並不包括由美國派出官方人員，到墨西哥負責勞工監察的機制。

對於美國國會審議《美墨加協定》文件中，提及勞工監察機制的內容，墨西哥副外長Jesus Seade與美方的理解不一致，他上周五致函萊特希澤以示不滿。

萊特希澤周一在回信中，澄清勞工監察工作是由獨立第三方進行，不是由美國在墨西哥的領事館職員負責；有關人員不是監察員，而且須跟隨墨西哥法例行事。

Seade表示，對於萊特希澤的回信感到滿意。

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