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今日 03:05 國際財經

應對氣候暖化 高盛放棄為北極燃煤項目融資

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高盛承諾，2030年前向應對氣候暖化項目提供7.5億美元(58.5億港元)資金，同時不再協助開發北極項目，也不再為燃煤發電廠安排新融資。

高盛行政總裁所羅門(David Solomon)在《金融時報》發表文章，披露上述信息。他相信，有關決定預期不會對集團財政構成顯著的負面打擊。

高盛發言人回應傳媒查詢表示，7.5億美元融資承諾的具體安排方式，包括以顧問身份協助項目籌措資金、以投資者身分參與項目融資等，集團會在作出決定前做好盡職審查，確保項目有助減少地球的碳排放水平。

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