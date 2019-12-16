國際財經

英國最大戲院營運商Cineworld公布，收購加拿大戲院同業Cineplex，涉及金額為21.5億加元(127.92億港元)，Cineworld擠身成為北美戲院業「一哥」。

根據公告，Cineworld提出的每股收購作價為34加元，較Cineplex上周五收市價有42%溢價。

Cineworld去年動用36億美元，收購另一間北美戲院集團Regal。Cineworld完成收購Cineplex後，其擁有的北美戲院屏幕數量將超過大連萬達旗下的AMC，成為北美戲院業「一哥」。