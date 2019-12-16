國際財經

召車軟件商Uber共同創辦人之一兼前行政總裁卡蘭尼克(Travis Kalanick)持續出售持有的Uber股份，本月至上周五合共出售價值3.5億美元(27.3億港元)的股份。

累積計算，自11月6日禁售期結束以來，卡蘭尼克已合共出售價值21億美元(163.8億港元)的Uber股份，其持股量已減少75%。卡蘭尼克原本持有價值30億美元的股份。

集團另一名共同創辦人Garrett Camp期間也減持Uber股份，但減持數額相對較少，只沽出價值3500萬美元股份。他的持股價值仍達21億美元。