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今日 18:31 國際財經

貿協利好 歐股中段續升

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中美達成首階段貿易協議，加上英國脫歐進程有望順利推進，歐洲股市中段持續上揚。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報7503點，升150點或2.04%；德國DAX指數報13366點，升83點或0.63%；法國CAC 40指數報5974點，升55點或0.94%；意大利富時MIB指數報23456點，升127點或0.54%。

道指期貨暫報28208點，升43點。

中美上周五達成首階段貿易協議，但雙方仍未披露協議細節。美國財長努欽形容協議是歷史性的，協議全文預料在日內公布，於明年1月初簽署，其他重要議題將留至第二階段談判，並可能再細分幾個階段。

英國保守黨勝出大選，脫歐前路轉趨明朗，英國財政部次官Rishi Sunak表示，可能在聖誕節前再提交脫歐協議予國會表決，以便政府有更充足時間去進行脫歐預備工作。

數據方面，歐羅區12月綜合採購經理指數(PMI)初值為50.6，略低於預期的50.7。法國12月綜合PMI初值從11月的52.1微降至52，符合預期。德國12月綜合PMI初值為49.4，預期將升至49.9。英國12月綜合PMI初值為48.5，為2016年7月來最低，11月終值為49.3。

油價表現反覆，紐約原油期貨現時每桶報60.06美元，跌0.01美元或0.02%；倫敦布蘭特期油報65.26美元，升0.03美元或0.05%。

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