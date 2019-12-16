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【看圖測市】中美達成第一階段貿易協議 倫敦金重挫20美元

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美國聯儲局於上周四（12月12日）凌晨宣布維持聯邦基金利率上下限不變，符合市埸預期，但其後聯儲局主席鮑威爾暗示在經濟穩健的情況下，2020年整年將按兵不動，在大選之年保持觀望。此番暗示來年不會加息的言論助長倫敦金升勢，金價短線上漲逾10美元至1478.71美元。

此外，當日晚上公布的美國11月進口物價指數（PPI）低於市埸預期，進一步推動金價升至1486.58美元，刷新自11月7日以來的一個月新高。但隨即有消息指中美就貿易達原則協議，特朗普同意押後對中國新一輪關稅，美國國債息率短線大漲10基點至近一個月新高1.918%，拖累倫敦金重挫近20美元，並跌至1460美元水平。

值得留意的是，中美雙方於周日（12月15日）宣布第一階段談判已大致完成，貿易樂觀情緒很可能於未來拖累金價走勢。市埸應留意美國將於今晚（12月16日）22:45公布12月製造業採購經理指數（PMI），周五（12月20日）21:30則會公布第三季度國內生產總值（GDP）。

技術分析方面，倫敦金於12月12日升至一個月高位1486.58，其後金價受阻於下降趨勢線頂部阻力1488美元（同時亦是由9月4日高位1557.01美元至11月12日低位1445.46美元下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平）並繼續於三角形區間上落波動。後市倫敦金受貿易樂觀情緒拖累或會繼續回調，若金價跌穿三角形底部支持1460美元水平的話，很大機會繼續下探1450美元，甚至是1430美元水平。

交易策略方面，早前於12月9日所定的倫敦金買盤已取消。短期內待倫敦金回升至1485-1487美元區域沽出，下望1455美元，升穿1490美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

 

 

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