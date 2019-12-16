國際財經

中美達成首階段貿易協議，加上英國脫歐前路轉趨明朗，惟市場在協議執行程度方面仍抱持戒心，抑制大市升勢，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報7426點，升72點或0.99%；德國DAX指數報13351點，升68點或0.52%；法國CAC 40指數報5953點，升33點或0.57%；意大利富時MIB指數報23432點，升103點或0.44%。

道指期貨暫報28203點，升38點。

中美上周五達成第一階段貿易協議，雙方仍未披露協議細節。美國財長努欽形容協議是歷史性的，協議全文預料在日內公布，於明年1月初簽署，其他重要議題將留至第二階段談判，並可能再細分幾個階段。較早前美國貿易代表萊特希澤亦表示，中國已同意在未來兩年購買額外2000億美元美國產品及服務，包括每年購入400億至500億美元農產品，有信心未來兩年美國輸往中國的貨值將會倍增。他又透露，協議將由他本人和中國國務院副總理劉鶴簽署。

國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)認為，達成貿協料有助緊張局勢降溫，兩國一系列的關稅限制措施將開始取消。

英國脫歐進程有望順利推進，英國財政部次官Rishi Sunak表示，可能在聖誕節前再提交脫歐協議予國會表決，以便政府有更充足時間去進行脫歐預備工作。另外，蘭開斯特公爵領地大臣高文浩(Michael Gove)表示，首相約翰遜必然落實大選時的承諾，1月31日完成脫離歐盟，以及2020年底前與歐盟達成貿易協議。財相賈偉德(Sajid Javid)亦表示，在英國首相約翰遜以壓倒性優勢贏得大選、為下月英國脫歐掃清道路之後，投資者已經決定將資金投入英國。

油價在上日漲逾1%後，今日窄幅上落。紐約原油期貨現時每桶報60.05美元，跌0.02美元或0.03%；倫敦布蘭特期油報65.25美元，升0.03美元或0.05%。