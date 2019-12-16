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今日 12:29 國際財經

日韓貿易官員會談 康京和促撤出口管制

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在日韓貿易官員於東京啟動會談以期修復兩國關係之際，南韓外長康京和敦促日本取消對南韓出口管制。

康京和周日在馬德里出席氣候會議時，與日本外相茂木敏充舉行會談。期間，康京和重申上述要求。茂木敏充則對兩國計劃展開談判表示歡迎，稱將攜手安排日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅下周再次舉行首腦會議。

日韓貿易官員今日在東京舉行閉門會議，尋求就貿易爭端達成解決方案。日本經濟大臣梶山弘志上周五表示，希望貿易對話能夠取得成功。如果問題得到解決，出口管制有可能恢復到先前的狀態。

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