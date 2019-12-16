國際財經

美國香料商International Flavors & Fragrances(IFF)公布，將與杜邦(DuPont)的262億美元營養與生化產品分支合併，成為一間企業價值454億美元(3541億港元)的新公司。

兩間公司董事會已批准有關協議，而根據建議，合併完成後，杜邦股東將持有新公司55.4%股權，IFF股東則持有44.6%。同時，杜邦將獲得一次性現金73億美元。

IFF行政總裁Andreas Fibig將成為新公司的主席兼行政總裁。