國際財經

美國股市本周進入今年最後一個有五個交易天的一周，市場焦點繼續是中美兩國聲稱達成的貿易協定。同時，英國大選結束後、首相約翰遜將提出脫歐協議審議時間表，以及周四英倫銀行議息等，也是市場焦點。此外，美國聯儲局多名官員的發言，以及美國歐洲經濟數據的發布，也是不容忽視的。

第一個焦點，是中美兩國貿易進展。較早時，中國公布暫停原先於12月15日執行對部分美國貨品的加徵關稅措施。雖然兩國表明達成首階段貿易協定，但具體內容仍未公布。不過，美國總統特朗普與中國官方發言人同樣確認的一點，是雙方即時展開第二階段貿易協定的談判。

第二個焦點，是脫歐協議的落實。約翰遜領導的保守黨在英國國會選舉大捷後，英女皇將於周四宣讀由約翰遜草擬的施政大綱，為國會重開展開第一步。英國內閣辦公室大臣高文浩較早時表明，新國會首要工作是確保1月31日脫歐，以及明年與歐盟完成貿易協定。

同時，英倫銀行將於周四議息，預期不會作出利率變動，但是可能勾劃出大選後的未來貨幣政策走向。

第三個焦點，是美國聯儲局高官們的發言。達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)、紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)，以及波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)將於周二出席活動致詞。芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)則於周三發言。市場關注他們對經濟前景的看法。

第四個焦點，是美國經濟數據。本周公布的數據，包括工業生產、房屋、消費者情緒、個人收支，以及第四季國內生產總值初值等。ING指出，貿易戰對整體經濟帶來的衝擊漸浮現，雖然美國不大可能陷入衰退，但製造業能否扭轉劣勢，仍須拭目以待。

第五個焦點，是德國周一公布的11月採購經理指數。市場關注該個歐洲最大經濟體能否避免第四季繼續錄得國內生產總值(GDP)的負增長，以致技術上陷入衰退。