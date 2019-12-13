國際財經

美國總統特朗普傳出已批准首階段中美貿易協議，英國保守黨在國會選舉中大勝，有利打破脫歐僵局，加上聯儲局及歐洲央行近日皆放「鴿」，歐洲股市中段繼續升1%。

截至本港時間下午6時31分，英國富時100指數報7385點，漲111點或1.53%；德國DAX指數報13405點，漲183點或1.39%；法國CAC 40指數報5958點，漲74點或1.26%；意大利富時MIB指數報23621點，升230點或0.98%。

道指期貨暫報28265點，升135點。

中美貿易談判有傳獲得重大進展，美國原訂周日開始對1560億美元中國商品加徵新一輪關稅，當中包括智能手機、衣履等，但外電報道，美國總統特朗普與經貿官員開會後，批准與中國的首階段貿易協議。據悉，美方已經同意削減部分對中國商品的關稅，並推遲一部分原定周日生效的關稅，作為貿易協議的一部分。此外，中國已經同意在2020年採購500億美元農產品。

中國外交部發言人華春瑩回應稱，留意到有關中美已經接近達成第一階段經貿協議的消息出來之後，美國的三大股指以及歐洲的股市普遍上漲。這再次說明，中美通過磋商達成協議符合中美兩國和兩國人民的根本利益，也符合各方的利益，是國際社會共同、普遍的期待。

英國大選投票結束。根據初步點票結果，首相約翰遜領導的保守黨取得壓倒勝利，奪得過半數議席，成為國會最大黨。是1987年以來最好成績，亦意味保守黨毋須再同其他政黨合作通過脫歐協議，幾乎肯定英國可以在下月底限期前脫歐，打破幾年來脫歐僵局。約翰遜其後發言稱，保守黨取得強勁民意授權英國下月31日前脫歐，強調「沒有如果，沒有但是」。

受相關消息帶動，英鎊滙價大漲，兌美元一度升2.68%，見1.3514，是自去年5月18日後新高，最新報1.3408，仍漲1.88%。英鎊兌港元則一度升逾2.5%，高見10.5475，最新報10.455，仍升1.63%。

油價向好，因中美貿易談判有傳獲得重大進展，全球原油需求憂慮降溫。紐約原油期貨現時每桶報59.75美元，升0.57美元或0.96%；倫敦布蘭特期油報65.01美元，漲0.83美元或1.29%。