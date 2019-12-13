國際財經 即巿股評

美國債息於昨晚(12月12日)大漲帶動美匯指數曾一度急升，英鎊/美元亦跌至12月4日以來的一周新低1.3050。然而，其後消息指中美原則上達成首階段貿易協議，特朗普同意押後對中國新一輪的關稅加徵措施。美匯指數升幅急速收窄，英鎊/美元於昨晚已幾乎收復當日所有跌幅。

更重要的是，英國民調於今日(12月13日)公布初步大選結果，顯示保守黨有望以壓倒性優勢贏得大選，並獲得議會過半數議席。英鎊/美元短線大漲350點至1.3514，刷新自2018年5月以來的近一年半新高。其後保守黨亦宣布已在603個已經宣佈結果的席位中囊括330個席位，證實保守黨的勝利已塵埃落定。

值得留意的是，在保守黨公布結果後英鎊/美元出現獲利平倉盤，並使匯價回落逾100點至1.3400邊緣。市埸應留意周五(12月13日)21:30美國將會公布素有「魔鬼數據」之稱的11月零售銷售數據，屆時或會影響英鎊/美元走勢。

技術分析方面，英鎊/美元本周大漲近500點，刷新一年半新高。不過，滙價已升至自2015年形成的長期下降趨勢線阻力1.3520-1.3550水平，其後英鎊/美元的升勢亦已開始減慢，似乎受阻於下降趨勢線。若短期內滙價能升穿下降趨勢線的話，英鎊/美元或有繼續大漲，並於日線圖形成上升旗形的可能；以上升旗形的量度升幅計算，滙價或可達到潛在新高1.3800水平。但若英鎊/美元今日收市時跌穿1.3400支持，有可能進一步回落調整，但只要企穩周線圖上升通道底部1.3200之上，後市仍有機會延續中期升勢，再度挑戰1.3500及1.3600水平。

交易策略方面，短期內待英鎊/美元下跌至1.3200-1.3220區域買入，上望1.3480，跌穿1.3150止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供