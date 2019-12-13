國際財經

中美據報達成首階段協議，加上英國保守黨在國會選舉中大勝，脫歐問題前景漸見明朗，刺激歐洲股市早段漲1%。

截至本港時間下午4時36分，英國富時100指數報7346點，漲72點或1%；德國DAX指數報13374點，漲152點或1.16%；法國CAC 40指數報5955點，漲71點或1.22%；意大利富時MIB指數報23666點，漲275點或1.18%。

道指期貨暫報28244點，升114點。

中美貿易談判有望取得階段性成果。外電報道，美國總統特朗普已簽署與中國的首階段貿易協議，令原定在周日開始對中國採取的關稅措施得以避免。據悉，美方已經同意削減部分對中國商品的關稅，並推遲一部分原定周日生效的關稅，作為貿易協議的一部分。此外，中國已經同意在2020年採購500億美元農產品。

英國大選投票結束。根據初步點票結果，首相約翰遜領導的保守黨取得壓倒勝利，奪得過半數議席，成為國會最大黨，是1987年以來最好成績，亦意味保守黨毋須再同其他政黨合作通過脫歐協議，幾乎肯定英國可以在下月底限期前脫歐，打破幾年來脫歐僵局。約翰遜其後發言稱，保守黨取得強勁民意授權英國下月31日前脫歐，強調沒有「如果或但是」。

英鎊滙價應聲大漲，兌美元一度升2.68%，見1.3514，是自去年5月18日後新高，最新報1.3406，仍漲1.86%。英鎊兌港元則一度升逾2.5%，高見10.5475，最新報10.4601，仍升1.68%。

中美接近就貿易糾紛達成協議，紓緩市場對全球原油需求的擔心，油價靠穩。紐約原油期貨現時每桶報59.54美元，升0.36美元或0.61%；倫敦布蘭特期油報64.7美元，升0.5美元或0.78%。