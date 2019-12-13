國際財經

滙豐發表報告，指英國脫歐的不確定性依然存在，額外財政刺激溫和，預期英倫銀行將在2020年5月將利率下調0.25厘。

報告指出，保守黨宣言中承諾的額外公共支出，相對小於9月份的支出評估，英倫銀行已經將後者考慮在預期之中。