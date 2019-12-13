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日第四季大型製造商信心創逾6年新低

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日本央行短觀調查顯示，截至12月止的3個月，日本大型製造業者信心惡化，因持續的中美貿易戰和全球經濟放緩，令出口引領的日本經濟承壓。

調查顯示，12月大型製造業景氣判斷指數為零，第4個季度下跌，且創2013年3月該指數觸及負8以來的最低水平，市場原預期為正2。9月為正5。

調查顯示，3個月後指數估計繼續維持於零。不過，大型企業計劃於截至明年3月的財年，增加資本支出6.8%，增幅高於預期的6%。

另外，非製造業指數亦跌，但表現好過預期。12月大型非製造業指數微跌至正20，連跌兩個季度。

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