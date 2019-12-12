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今日 03:33 國際財經

美銀料ETF資產10年翻十倍 突破390萬億

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美銀預測，十年後在美國掛牌買賣的場內交易基金(ETF)的資產規模將較現時增加10倍，達致50萬億美元(390萬億港元)。

美銀ETF策略師Mary Ann Bartels周四指出，ETF市場規模過去十年的增長相當平穩，年度平均增幅為25%，預期到了2020年底將達5.3萬億美元。持續不斷的美股牛市是助長ETF成長的主要動力，因為資金不斷流入指數掛鈎ETF。

她相信，隨着更多的資產管理公司推出不同款ETF，例如定息工具相關ETF，市場規模將繼續保持平穩增長，2030年將可望突破50萬億美元。

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