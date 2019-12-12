國際財經

美國四大航空公司之一、達美航空(Delta Air)預期，2020年收入與利潤將持續上揚。

根據該公司周四發表的年度分析員會議文件，達美預期，2020年每股經調整盈利介乎6.75至7.75美元間，而分析員預測則是7.06美元；收入增幅料介乎4至6%，淨現金流入量為40億美元。

集團行政總裁Ed Bastian接受路透訪問時表示，業務有增長是因為全球消費者對國際旅遊的興趣依然不斷增長，但環保問題與貿易前景不明朗依然是最大不確定因素之一。