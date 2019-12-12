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今日 18:53 國際財經

歐股中段升 關注英大選及歐央行議息

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聯儲局暗示明年不加息，市場憧憬英國大選能化解脫歐僵局，但亦關注周日美國新一輪對中國貨加徵關稅會否落實，以及歐洲央行稍後議息結果，歐洲股市中段上揚。

截至本港時間傍晚6時51分，英國富時100指數報7241點，升25點或0.35%；德國DAX指數報13153點，升6點或0.05%；法國CAC 40指數報5864點，升3點或0.06%；意大利富時MIB指數報23240點，升84點或0.37%。

道指期貨暫報27938點，升14點。

美國向中國加徵新一輪貿易關稅的死線逼近。路透引述消息人士指出，美國總統特朗普可能於美國時間周四與其高級顧問會面，討論是否如期於本周日對近1600億美元中國商品加徵進口關稅。

另外，英國今天舉行5年內第三次大選，綜合多個民調結果顯示，保守黨的支持率領先工黨6至15個百分點，惟能否取得過半議席則屬未知數。外電引述多名歐盟官員稱，多個歐盟成員國領袖希望保守黨在大選中取得大勝，這將有利英國順利脫歐。

數據方面，法國11月消費物價調和指數(HICP)終值按月上漲0.1%，按年上漲1.2%；德國11月消費物價指數(CPI)終值按年上升1.1%，符合預期。

油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報59.03美元，升0.27美元或0.46%；倫敦布蘭特期油報63.18美元，升0.46美元或0.72%。

 

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