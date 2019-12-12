國際財經

國際能源署(IEA)表示，儘管石油出口國組織(OPEC)及盟國達成擴大減產的協議，且美國和其他非OPEC產油國的預期產量下調，但全球石油庫存仍可能大幅上升。

IEA在月報中表示，雖然增加減產力度，且對2020年非OPEC石油供應量增幅的預測降至每日210萬桶，但明年首季全球石油庫存可能將增加每日70萬桶。

IEA稱，如果新產量協議得到完全執行，OPEC下月的石油產量將約每日2930萬桶，並維持2019年和2020年石油需求增幅預測不變，分別為每日100萬桶和120萬桶。