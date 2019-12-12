國際財經

聯儲局一如預期按兵不動且暗示明年不加息，市場又憧憬英國大選結果或能化解脫歐僵局，並且繼續聚焦周日美國新一輪對中國貨加徵關稅會否落實，同時關注歐洲央行議息，歐洲股市早段向好。

截至本港時間下午4時29分，英國富時100指數報7232點，升15點或0.22%；德國DAX指數報13176點，升30點或0.23%；法國CAC 40指數報5874點，升13點或0.24%；意大利富時MIB指數報23226點，升70點或0.31%。

道指期貨暫報27952點，升28點。

美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，符合市場預期。聯儲局會後發表的利率點陣圖顯示，明年不會加息，2021年只會加息一次。會後聲明稱，目前的貨幣政策立場適當支持經濟擴張，經濟增長呈現穩定但增長步伐緩慢，通脹仍然處於局方指標2%以內。聲明又放棄之前指前景仍然存在不確定性的措詞，重申就業增長穩定，通脹低於目標。

美國向中國加徵新一輪貿易關稅的死線逼近。路透引述消息人士指出，美國總統特朗普可能於美國時間周四與其高級顧問會面，討論是否如期於本周日對近1600億美元中國商品加徵進口關稅。而近數日在一小群高官之間流傳的電子郵件稱，之前的關稅舉措對美國經濟影響不大，預計周日會如期加徵關稅。據悉，政府正在準備關於如何做才正確的論點，而希望傳達出的訊息是，這將不會是痛苦的。

另外，英國今天舉行5年內第三次大選，綜合多個民調結果顯示，保守黨的支持率領先工黨6至15個百分點，惟能否取得過半議席則屬未知數。外電引述多名歐盟官員稱，多個歐盟成員國領袖私下承認希望保守黨在大選中取得大勝，因為這將有利英國順利脫歐，以及促進英國未來與歐盟的雙邊貿易協議談判。

歐洲央行稍後議息，11月上任的新行長拉加德首次主持會議及記者會，分析師預期她將延續前行長德拉吉的政策，但會作出檢視。德拉吉在離任前，把負利率進一步下調，從負0.4厘降到負0.5厘。

石油出口國組織(OPEC)預計明年將出現供應缺口，抵消美國上周原油庫存意外增加的影響，油價靠穩。紐約原油期貨現時每桶報58.85美元，升0.09美元或0.15%；倫敦布蘭特期油報63.94美元，升0.22美元或0.35%。