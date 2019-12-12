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英國《獨立報》公開一段歐盟首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)的私下錄音，顯示他認為2021年前無望完成英國脫歐的貿易談判。

英國大選快將開始投票，保守黨黨魁、首相約翰遜在今次選戰主打帶領英國完成脫歐，但歐盟官員似乎想法有異，令約翰遜的脫歐計劃蒙上陰影。

報道指出，歐盟和英國約定脫歐後將有一段過渡期，必須在過渡期結束前達成貿易協議。由於脫歐過渡期至2020年12月31日結束，選戰後英國與歐盟大約還有11個月可以進行協商。

根據錄音內容，巴尼耶近日在一場私人聚會中對歐洲議員表示，英國希望在11個月內完成脫歐貿易談判，趕及2021年前完成脫歐的時間表是「不切實際」，並稱談判一直拖到明年底都不會結束。他說，對於這份貿易協議，歐盟與英國在11個月內沒辦法完成所有事情。雖然會盡其所能，但相信無法全部完成。

巴尼耶又表示，如果英國不把過渡期延長一兩年，那麼歐盟與英國便只有幾個月去達成所謂雙邊最低程度的經濟與維安關係，否則就會面臨「懸崖」，必須在過渡期結束後，依照世界貿易組織(WTO)規定和歐盟進行商業往來，強調英國必須在明年6月做出是否延長過渡期的決定。

分析認為，巴尼耶這番話可能令本來計劃投票予約翰遜、讓脫歐盡快完結的選民卻步，因為約翰遜雖一直聲稱要盡快完成脫歐，但歐盟官員顯然和約翰遜不同調子、不認同他的時間表，不僅不想在短期內結束脫歐，反而還認為脫歐戲碼可能會繼續上演。

英國今天舉行5年內第三次大選，綜合多個民調結果顯示，保守黨的支持率領先工黨6至15個百分點，惟能否取得過半議席則屬未知數。約翰遜周二再次以脫歐議題拉票，重申今次選舉為英國歷史上最重要時刻，讓人民選擇打破僵局、向前邁進，抑或選擇繼續讓英國停滯不前。