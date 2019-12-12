國際財經

日本野村控股公布，同意收購投資銀行Greentech Capital Advisors。交易預計於明年3月底完成。

這家日本最大券商謀求加強在美國的業務，野村美洲投資銀行業務部負責人表示，集團希望擴大在美洲市場的業務。通過這次交易實現目標。

Greentech在2009年由Jeff McDermott創辦，後者曾是瑞銀集團投資銀行業務的聯席主管。這家投行專注於可持續投資。在紐約、三藩市和蘇黎世的70多人將加入野村，新的團隊稱作Nomura Greentech。