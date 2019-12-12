國際財經

摩根大通據報將通過重組財富管理部門來加強業務，以與摩根士丹利等大型銀行對手競爭。

《華爾街日報》報道，備忘錄顯示，摩通將合併面向富裕客戶的美國財富管理業務與其分行網絡的財務諮詢業務，成為一個新部門。重組後的業務還將包括摩通新的You lnvest在線經紀業務。

有關調整將使該行擁有一套可為資產不超過2500萬美元客戶服務的體系，摩通面向超級富豪客戶的私人銀行業務仍將保持獨立。

該行新的架構與美國銀行旗下的美林或摩根士丹利更為相近，但這些銀行聘用的顧問比摩通多數千人。