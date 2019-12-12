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沙地阿美上市首日股價飆一成 市值超蘋果



沙地阿美上市首日股價收市飆高一成，市值漲至1.88萬億美元，超越美國蘋果公司的約1.19萬億美元，成為全球市值最高上市公司。

聯儲局暗示明年不加息 2021年只加息一次



美國聯儲局議息後維持利率不變，符合市場預期。會後發表的利率點陣圖顯示，明年利率維持在現水平，2021年只會加息一次。

鮑威爾:宜待通脹回升才加息 終止貿戰利美國經濟



聯儲局主席鮑威爾議息後見記者，稱未來考慮加息之前，偏向先讓通脹回升，並保持在局方2%通脹目標之上，聯儲局致力令通脹達標。

儲局暗示明年息不變 道指轉輕微高收



美股道指早段曾跌79點，但議息結果顯示，聯儲局加息壓力不大，支持道指反覆向上，收市倒升29點或0.11%，全日最多漲43點；標指收升0.29%；納指漲0.44%。蘋果和英特爾都上揚0.85%；Caterpillar攀高0.79%，波音回升0.60%。家得寶(Home Depot)回落1.81%。

滙豐:中國民企違約風險惡化 未引發危機



外電引述滙豐環球投資管理稱，內地民企違約風險有些惡化，但不存在系統性爆破的可能，預計市場流動性保持充裕，政府不會推出大規模寬鬆措施。

外圍焦點簡訊

￭ 美國財政部11月預算赤字按年升2%。CPI在11月按月漲0.3%，按年升2.1%，均高於預期；核心CPI按月升0.2%。

￭ 美國聯邦航空管理局局長：波音737 Max適航認證程序延至2020年。

￭ IATA再降全球航空業盈利預測，料本年度按年降14%。

￭ 議息後美滙升轉跌，尾段挫0.31%，報97.11。美元兌日圓回落0.16%，兌歐羅急滑0.4%。

￭ 紐約期金收市升0.5%，每盎斯報1475美元；議息後回落至1473.1美元。

￭ 美國EIA上周原油庫存意外增加82.2萬桶，紐約期油收市下滑0.8%，布蘭特期油挫1%。

￭ 內地共享辦公室營運商優客工場申請美國招股上市。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26663點，較昨日恒指收市高水18點。

￭ ADR港股比例指數報26686點，較港收市高41點。

￭ 丘鈦(01478)預期全年溢利大增到約5億至5.2億元人民幣。

￭ 信和酒店(01221)料中期純利大跌。

￭ 時代鄰里(09928)國際配售和公開發售據稱錄超購。

￭ 健升物流(08457)獲准下周三轉主板上市。

￭ 銀城(01902)購江蘇徐州市一幅住宅地，作價4.31億元人民幣。

￭ 中國生物製藥(01177)附屬開發的抗腫瘤藥獲頒藥品註冊批件。