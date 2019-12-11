國際財經

美國聯儲局議息後維持利率不變，利率點陣圖顯示2020年息口維持在現水平，2021年只加息一次；其後主席鮑威爾(Jerome Powell)見記者，稱未來考慮加息前，偏向先讓通脹持續回升，並保持在局方2%通脹目標之上。消息帶動美股道指由跌轉升，科投股跑贏大市。

道指早段曾跌79點，盤中低見27801點；議息結果公布後反覆向上，收市倒升29點或0.11%，扭轉過去兩日下滑局面，全日最多漲43點，高位觸及27925點。標指和納指全日維持造好，標指收升0.29%，報3141點；納指升0.44%，收報8654點。聯合技術(United Technologies)股價高收1.31%，為升幅最大的道指成分股；蘋果和英特爾都上揚0.85%；對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar攀升0.79%，波音都回升0.60%。家得寶(Home Depot)回落1.81%，為表現最弱的道指成分股；油股雪佛龍回吐1.41%；金融股偏軟，高盛和摩根大通分別倒退0.31%和0.24%。

歐股高收，英股升0.03%，法股升0.22%，德股上揚0.58%。

點陣圖:明年息口維持現水平

聯儲局於香港時間周四凌晨3時公布2019年最後一次議息會議結果，維持聯邦基金利率在1.5至1.75厘之間不變；今年以來，聯儲局合共減息3次。聯儲局會後聲明稱，經濟增長呈現穩定但增長步伐緩慢，並放棄之前指前景仍然存在不確定性的措辭，重申就業增長穩健。鮑威爾亦稱，如果對中國加徵關稅政策的不明朗因素消除，將對美國經濟有利。

議息後，美滙指數由升轉跌，尾段挫0.31%，報97.11。美元兌日圓回落0.16%，報108.54日圓。美元兌歐羅急滑0.4%，歐羅報1.1138美元。紐約期金收市升0.5%，每盎斯報1475美元；議息後回落至1473.1美元。

由於汽油價格上升，美國消費物價指數(CPI)在11月漲0.3%，高於市場預期的0.2%，但少於10月的0.4%增幅。按年計，CPI升2.1%，高於預期的2%。不計食品和能源的核心CPI按月升0.2%，與10月份的漲幅持平。

美國原油庫存上周意外地增加，拖累油價走勢。紐約期油收市下滑0.8%，每桶報58.76美元，布蘭特期油挫1%，每桶收報63.72美元。

美庫存突增 布油挫1%

油組(OPEC)周三發表月報稱，因為沙地阿拉伯在油組與盟國(合稱OPEC+)上周就減產協議達成共識前，已先行進一步減產，意味明年供應將較預期緊縮。OPEC+上周開會同意由2020年1月1日起每天額外減產50萬桶。

另外，歐洲央行周四議息，11月上任的新行長拉加德首次主持會議及記者會，分析師預期她將延續前行長德拉吉的政策，但會作出檢視。德拉吉在離任前，把負利率進一步下調，從負0.4厘降到負0.5厘。