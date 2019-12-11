國際財經

美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存增加82.2萬桶，市場原先預期將減少280萬桶。前一天，美國石油協會(API)統計得出的私營油庫上周原油庫存增加140萬桶。

在EIA數據公布後，紐約1月期油下滑約2%。

EIA指出，紐約期油交收地庫欣的庫存下降340萬桶，是2018年2月以來最大單周跌幅。另外，上周汽油與精煉油庫存分別升540萬桶與410萬桶，市場原本預期分別升330萬桶與200萬桶。煉油廠設備使用率下降1.3個百分點，至90.6%。