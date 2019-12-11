國際財經

美國聯儲局議息後維持利率不變，暗示2020年不加息，2021年只加息一次。利率結果公布後，美股道指由原本輕微下跌，一度轉為輕微上升，但大市整體波幅不大，全日高低位點數波幅暫時只有103點。

截至本港時間凌晨約3時30分，道指報27880點，跌1點或0.01%；市場觀望聯儲局貨幣政策決議，道指早段最多回落79點，盤中暫時低位見27801點；議息後曾倒升23點，暫高見27905點。標普500指數現時報3140點，升7點或0.24%。納指報8646點，升30點或0.35%。英特爾及蘋果股價暫時回升約0.7%。油股雪佛龍回落1.31%；金融股都偏軟，VISA、高盛和摩根大通下跌0.16%至0.25%。

投資者也關注中美貿易談判進展。外電稍早時引述中美雙方官員報道，中美貿易談判代表在準備推遲原定於周日(15日)生效的新關稅。白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示，沒有跡象表明美國原定周日生效的新關稅不會實施，或者中美不會達成貿易協議。

除國際貿易關係與聯儲局政策會議外，投資者還關注英國大選選情及脫歐進展，在距離12月12日大選僅剩下最後一天，英國各黨領袖今日將發出最後一擊。民調機構YouGov最新民調顯示，保守黨支持率為43%，工黨支持率為34%，自民黨為12%。投票站將於當地時間12月12日上午7時開放，晚上10時關閉，各地區候選人將爭奪英國議會下院650個席位。如果出現懸浮議會，市場料將迎來新一波的衝擊。

美元偏軟，ICE美滙指數回吐0.12%，報97.3。美國石油庫存意外回升，國際油價受壓。紐約期金收市漲0.5%，每盎斯報1475美元。