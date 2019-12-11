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今日 02:55 國際財經

美國企業CEO對經濟前景看法趨悲觀

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由美國多間大企業行政總裁組成的商界圓桌會議(Business Roundtable)，公布最新一季CEO經濟指數下降2.5個百分點，至76.7。

指數是根據對行政總裁的問券調查結果得出，反映管理層對經濟前景的看法。這是該指數連續第七季錄得下滑。指數最高值為2018年第一季錄得的118.6，當時美國總統特朗普推行的稅改法例剛生效。

調查結果顯示，大半數受訪的CEO因為擔心經濟前景，預期未來半年將減少招聘人手及資本開支。近半數指，勞工成本成為最大的成本壓力，因為失業率低迷，公司須加薪招攬人才。

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