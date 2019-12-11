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今日 19:52 國際財經

IATA再降盈利預測 料全球航企跌14%

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國際航空運輸協會(IATA)預期，航空業今年的利潤將低於預期，因經濟增長放緩和貿易摩擦抑制客運量和貨運量。

距2019年完結還有不足一個月，IATA將本年度利潤預期下調至259億元(美元‧下同)，較6月的預測低21億元，比一年前公布的預測減少了近100億元。

IATA指出，地緣政治局勢緊張、社會動盪，以及英國脫歐帶來的不確定性，造成企業環境更加艱難。

最新預測相當於盈利按年下降14%，但該組織預計2020年將改善，預計2020年航空業利潤達293億元。

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