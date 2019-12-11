國際財經 即巿股評

上周三（12月4日）美國公布的11月ADP私人機構就業人數增加6.7萬，遠低於市埸預期13.5萬。在美滙指數走弱帶動下，歐羅/美元短線上漲近50點，升至1.1113，創11月5日以來的近一個月新高。不過其後歐羅/美元出現大量獲利平倉盤，使之前的升幅幾乎被完全蒸發。

雪上加霜的是，歐羅區的疲弱經濟數據始終拖累歐羅走勢。雖然上周四（12月5日）公布的第三季度國內生產總值按年上升1.2%，符合市埸預期，不過10月零售銷售則按月跌0.6%，未達市埸預期。加上美國於上周五（12月6日）公布的11月非農就業數據大幅造好，歐羅/美元從1.1100水平大跌至1.1037，單日跌幅逾60點。

值得留意的是，今晚（12月11日）21:30將會公布美國11月消費者物價指數（CPI），而美國聯儲局及歐洲央行將分別於周四（12月12日）03:00和20:45公布12月議息結果，屆時或會影響歐羅/美元走勢。

技術分析方面，歐羅/美元在11月29日跌至七周新低後大幅反彈，並在12月初升至1.1100關口位置（由10月31日高位1.1173至11月14日低位1.0986下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平）並突破下降通道。但歐羅/美元受阻於自6月形成的下降趨勢線，其後滙價出現顯著回調，並在單日內回吐逾60點。歐羅/美元多次上探1.1100關口均告失敗，後市很大機會再次受阻於1.1100關口，並再次下探1.1000水平。

交易策略方面，我們根據11月19日策略於1.0980建立的歐羅/美元買盤（上望1.1140，跌穿1.0955止損）已於1.1080提前平倉，獲利100點。短期內待歐羅/美元回升至1.1100-1.1120區域沽出，下望1.1000，升穿1.1140止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供