國際財經

美國據報推遲本月中向中國徵收新關稅、經修訂的《美墨加協定》亦正式簽署，惟市場靜候聯儲局議息結果，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時17分，英國富時100指數報7205點，跌7點或0.11%；德國DAX指數報13077點，升6點或0.05%；法國CAC 40指數報5835點，跌12點或0.21%；意大利富時MIB指數報23093點，跌31點或0.14%。

道指期貨暫報27892點，跌29點。

美國據報將推遲本月中生效對華新關稅。《華爾街日報》報道，美國擬押後本月15日對中國貨加徵新一輪關稅的措施。美國談判代表曾要求中方承諾在達成協議前先購買部分農產品，中方則希望美方按購買農產品的比例撤回對中國貨已加徵的關稅。

聯儲局將在本港時間周四凌晨3時公布今年最後一次的議息結果，市場預期聯邦基金目標利率維持在1.5厘至1.75厘不變，並關注局方對經濟情況的評論。

英國周四大選，YouGov最新民調分析顯示，保守黨可能贏得的多數黨議席數量，較兩周前的分析為少。另外結果亦顯示，仍存在沒有一個黨可贏得大多數議席的可能性。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報59.1美元，跌0.14美元或0.24%；倫敦布蘭特期油報64.19美元，跌0.15美元或0.23%。

能源資訊局(EIA)稍後公布上周官方原油庫存數據，市場預期將減少280萬桶，汽油與精煉油庫存分別升330萬桶與200萬桶。