國際財經 即巿股評

美國上周五公布的非農靚爆鏡，當晚美股即狂挾，周一及周二美股回落，但隔晚標普收3132，距離歷史高位3154點，只相差21點或0.7%，在市場能見度唔高下，上升水位依然唔多。

尤其11月非農新增職位達26.6萬個，遠比市場預期的18萬份高47.8%，有分析認為今晚聯儲局言論可能會偏鷹，一來非農確喺勁，二來美股挨近高位，未理由再放鴿進一步挾高過市，最後是可以顯示出聯儲局唔受美國總統特朗普指揮，顯示當局獨立嘛。

除咗聯儲局議息，當然還有英國大選及歐洲央行議息等等，但對中美貿易談判死線，上述兩項重要性明顯較低，市場消息四處飛，好的有美國農業部長稱不認為周日將落實對中國加徵關稅的措施，市場更傳中美推遲生效新關稅；但白宮貿易顧問卻指，未跡象表明新關稅不會實施，或者中美不會達成貿易協議；同時有傳中國政府已下令，要求所有政府部門和公共機構在3年內撤下外國電腦設備和軟體。

究竟開大定開細，確實真喺木宰羊，以最樂觀睇，假設中美達成首階段協議，但按目前納指預期20.2倍市盈率(圖一)，即過往十年兩個標準差，其實算喺好消息盡出，換個角度諗，若果單刁撻Q開細，按目前市場樂觀高漲下，掟到七彩亦唔出奇，所以都喺貿談死線近，離場最穩陣。

更何況，本港水緊持續，1個月同業拆息現處2.5厘，雖然年尾例牌水緊，但過往拆息上升對港股唔喺件好事(圖二)，故此儘管港股今日抽升208點，依然唔喺重注買貨的時候，尤其美團(03690)已見北水連續兩日淨走，安踏(02020)、李寧(02331)、海底撈(06862)及頤海(01579)等強勢股走勢亦似轉曳，確喺要提高戒心。

美股150線下吼兩雲計算

現時最好是等調整，尤其靜待標普500指數回調至150天線(現處2965點)樓下，即比隔晚收報3132點回調5.3%，首選雲計算，例如半新股搞雲網絡安全的CrowdStrike(CRWD)，因為股東有谷歌母公司Alphabet旗下的CapitalG，還有集團向分析員表示2021財年有望虧轉盈，更重要是索羅斯前軍師，大鱷德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)上季也落疊。

還有可留意Cloudflare(NET)，同樣亦是半新股，同樣亦是雲網絡安全軟件，針對阻止網絡黑客攻擊、垃圾郵件等等，上市前更已吸引富達、CapitalG、微軟、高通及百度投資，但股價正處調整，只有美股急跌，上述兩股調整夠深，屆時絶對值得吸納。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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