國際財經

美國據報推遲本月中向中國徵收新關稅、美墨加三國代表亦簽定《美墨加協定》，惟市場對貿易戰續存觀望態度，且靜候聯儲局年內最後一次議息結果，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時40分，英國富時100指數報7245點，升31點或0.44%；德國DAX指數報13120點，升49點或0.38%；法國CAC 40指數報5852點，升4點或0.07%；意大利富時MIB指數報23084點，跌37點或0.16%。

道指期貨暫報27940點，升19點。

美國據報將推遲本月中生效對華新關稅。《華爾街日報》報道，美國擬押後本月15日對中國貨加徵新一輪關稅的措施。美國談判代表曾要求中方承諾在達成協議前先購買部分農產品，中方則希望美方按購買農產品的比例撤回對中國貨已加徵的關稅。

另有知情人士稱，中國官員預計美國將推遲原先威脅於本周日開始執行的加徵關稅措施，因雙方目前的焦點是，通過下調目前正在執行的進口關稅，而非從目標清單中移除特定商品的方式，來化解緊張局勢。北京政府認為，取消本月15日的關稅威脅，可以讓雙方繼續磋商首階段貿易協議中尚未完成的項目。

另外，美國、墨西哥與加拿大三國代表，周二簽署經修訂的《美墨加協定》(USMCA)。美國民主黨早前要求修訂《美墨加協定》當中一些條款，包括勞工保護及鋼鋁產品條款，美墨加三國最終達成新共識，墨西哥將會加強執行當地新的勞工法例。此外，新協定包括移除一項藥物專利條款，有助降低藥物價格。

投資者亦注視聯儲局在本港時間周四凌晨3時公布今年最後一次的議息結果，市場預期聯邦基金目標利率維持在1.5厘至1.75厘不變，並關注局方對經濟情況的評論。

美國上周原油庫存意外增加，且投資者關注美國對中國的新一輪關稅措施是否會在周日生效，拖累油價走軟。紐約原油期貨現時每桶報58.89美元，跌0.35美元或0.59%；倫敦布蘭特期油報63.88美元，跌0.46美元或0.71%。

能源資訊局(EIA)稍後公布上周官方原油庫存數據，市場預期將減少280萬桶，汽油與精煉油庫存分別升330萬桶與200萬桶。