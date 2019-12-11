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今日 16:31 國際財經

三星5G通訊設備全球市佔躍居第二位

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韓媒報道，三星電子的全球通訊設備的市佔率，已由去年的僅佔約5%急增至11%，市佔排名躍升至第4位。其中，5G通訊設備方面，三星在第三季的市佔率達23%，躍居第2位，市佔率已超越愛立信(Ericsson)和諾基亞(Nokia)，僅落後給於市佔率達30%的華為。

三星在去年的全球通訊設備市場的排名為第5位。報道指出，三星5G設備市佔率揚升，最大助因是美國制裁華為，美國的大型電訊商Verizon、AT&T和Sprint等紛紛揀選三星為5G設備的供應商。

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