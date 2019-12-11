國際財經

蘋果公司行政總裁庫克(Tim Cook)強調，公司在美國創造了大量就業機會，不接受「蘋果外判給中國太多工作」這類批評。

庫克在東京接受《日本經濟新聞》訪問時說，蘋果在美國創造200多萬個就業機會，重申蘋果在找尋協力廠商時放眼所有國家，一切以廠房技術為考量，只挑最好的。

他舉例，iPhone使用的玻璃是在肯塔基州的玻璃屏幕供應商康寧(Corning)做的，手機內部許多晶片也是美國製造。他強調有非常多的製造都是透過美國，只是不在美國進行產品的最終組裝。

對於外界普遍認為智能手機市場已經觸頂，庫克則持不同看法，相信不會有人認為12歲的小孩已經很成熟，雖然有時革新很大，有時創新很小，但重點是要讓產品「變得更好」，而不只是為了改變而改變。他對蘋果持續創新的能力充滿信心。

他又提到，蘋果於智能手機的勁敵是華為、三星，而Macbook辛苦地希望搶得個人電腦市佔率，Apple TV+最近才剛加入飽和的影音串流市場。

另一方面，庫克也希望蘋果提供的醫療服務，能真正被視為公司重要的創新。他表示，如果被問到蘋果對全人類最大的貢獻，他會說是在醫療保健方面，蘋果現在已經在歐洲、美國及香港等地推出可以量測心電圖(ECG)的智能手錶。

雖然堅持蘋果沒有在任何類型的產業中擁有壟斷地位，庫克認為，壟斷如果不濫用，本身並不壞。問題在於壟斷的公司有無濫用這樣的市場力量，然而這該由監管機關來認定。