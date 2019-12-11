美國傳出有意押後本周日對中國貨加徵關稅，惟市場觀望氣氛濃厚，亞太區股市個別發展。
市場注視聯儲局稍後議息結果，日本股市連續第二日走軟。日經平均指數收報23391點，跌18點或0.08%。
南韓國會批准明年預算大幅調升，當地股市靠穩。韓國首爾綜合指數收報2105點，升7點或0.36%。當地國會批准明年政府預算大幅調高9.1%至512.3萬億韓圜，以支撐疲弱的經濟，擴大社會福利支出。
澳洲股市亦向好，澳洲普通股指數收報6853點，升41點或0.6%。
今日 14:46 國際財經
美國傳出有意押後本周日對中國貨加徵關稅，惟市場觀望氣氛濃厚，亞太區股市個別發展。
市場注視聯儲局稍後議息結果，日本股市連續第二日走軟。日經平均指數收報23391點，跌18點或0.08%。
南韓國會批准明年預算大幅調升，當地股市靠穩。韓國首爾綜合指數收報2105點，升7點或0.36%。當地國會批准明年政府預算大幅調高9.1%至512.3萬億韓圜，以支撐疲弱的經濟，擴大社會福利支出。
澳洲股市亦向好，澳洲普通股指數收報6853點，升41點或0.6%。
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